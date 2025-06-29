У ДПС пояснили, чи повинен постачальник для підтвердження пільги вимагати від покупця документи, які підтверджують передачу товару відповідним структурам

Підтвердженням звільнення від сплати ПДВ є договір або сертифікат, у якому кінцевим споживачем зазначено визначеного законом пільгового отримувача.

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Податкова служба у Закарпатській області пояснює, чи повинен постачальник для підтвердження пільги, визначеної у п.п. 5 п. 32 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України, вимагати від покупця документи, які підтверджують передачу товару відповідним структурам.

Документом, який підтверджує застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ, що встановлено в п.п. 5 п. 32 підрозд. 2 розд. XX Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі – ПКУ), є договір або сертифікат кінцевого споживача, у яких кінцевим отримувачем визначено суб’єкта, зазначеного в п.п. 5 п. 32 підрозд. 2 розд. XX ПКУ.

Отже, постачальник для підтвердження застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ може зазначити кінцевого споживача у договорі на постачання товарів або мати сертифікат кінцевого отримувача. Надавати інші документи, ніж ті, які визначено в п.п. 5 п. 32 підрозді. 2 розд. ХХ ПКУ для підтвердження застосування такого режиму звільнення від оподаткування ПДВ не передбачено.

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