В ГНС пояснили, должен ли поставщик для подтверждения льготы требовать от покупателя документы, подтверждающие передачу товара соответствующим структурам

Подтверждением освобождения от НДС является договор или сертификат, в котором конечным потребителем указан определенный законом льготный получатель.

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Налоговая служба в Закарпатской области объясняет, должен ли поставщик для подтверждения льготы, определенной в п.п. 5 п. 32 подраздел. 2 разд. XX Налогового кодекса Украины, потребовать от покупателя документы, подтверждающие передачу товара соответствующим структурам.

Документом, подтверждающим применение режима освобождения от налогообложения НДС, установленного в п.п. 5 п. 32 подраздел. 2 разд. XX Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (далее – НКУ), есть договор или сертификат конечного потребителя, у которых конечным получателем определен субъект, указанный в п.п. 5 п. 32 подраздел. 2 разд. XX НКУ.

Следовательно, поставщик для подтверждения применения режима освобождения от обложения НДС может указать конечного потребителя в договоре на поставку товаров или иметь сертификат конечного получателя. Предоставлять другие документы, чем определенные в п.п. 5 п. 32 подраздела. 2 разд. ХХ НКУ для подтверждения применения такого режима освобождения от налогообложения НДС не предусмотрено.

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