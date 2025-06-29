120 тыс грн за переход границы в Венгрию — пограничники задержали группу нарушителей

Мужчин задержали в 400 метрах от границы с Венгрией.

Фото: dpsu.gov.ua

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В воскресенье, 29 июня, пограничный наряд отдела «Лужанка» Мукачевского отряда обнаружил четырех жителей Запорожской области и двух жителей Тернопольской области, которые пытались попасть на территорию Венгрии вне пунктов пропуска. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Мужчин задержали в 400 метрах от границы. Пограничники выяснили, что все они воспользовались услугами переправщиков, которых нашли через социальные сети.

«Каждый из правонарушителей должен был заплатить им по 120 тысяч гривен. За эти деньги дельцы дистанционно координировали действия задержанных, предоставляя им инструкции относительно маршрута и мест незаконного пересечения», — говорится в сообщении.

В отношении задержанных пограничники составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дел направлены в суд.

В Госпогранслужбе добавили, что в настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы.

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