Изменение тарифов на комуналку может происходить только на основании обоснования со стороны их поставщика — Госпродпотребслужба

Изменение указанных цен в Украине регулируется Порядком информирования потребителей о намерении изменения тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости.

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Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, что изменение тарифов на коммунальные услуги может происходить только на основании соответствующего обоснования со стороны их поставщика.

В ведомстве подчеркивают, что изменение указанных цен в Украине регулируется Порядком информирования потребителей о намерении изменения цен/тарифов на коммунальные услуги с обоснованием такой необходимости, утвержденным приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 05.06.2018 № 130.

Указанным Порядком предусмотрено, что в течение 5 рабочих дней со дня подачи соответствующих расчетов в орган, уполномоченный устанавливать тарифы, исполнители коммунальных услуг информируют потребителей о намерении изменить тарифы и доводят до их сведения соответствующую информацию.

Замечания принимаются в срок от 7 до 14 календарных дней со дня опубликования уведомления на официальном веб-сайте органа местного самоуправления, в печатном средстве массовой информации местной сферы распространения, на веб-сайте исполнителя коммунальных услуг, на информационных стендах в абонентских отделах исполнителей коммунальных услуг и на информационных стендах возле административных зданий органов местного самоуправления в населенных пунктах, где потребители получают соответствующие услуги.

Указывается, что исполнителями коммунальных услуг, которые предоставляют услуги по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованному водоснабжению, централизованному водоотведению, доводится до сведения потребителей следующая информация:

общий размер планируемого тарифа, поданного в орган, уполномоченный устанавливать тарифы, и его структура;

обоснование причин изменения;

обоснование необходимости установления тарифа (в случае, если тариф устанавливается впервые);

иная дополнительная информация, определенная исполнителем коммунальных услуг (при необходимости);

адрес, по которому принимаются замечания и предложения от физических и юридических лиц, их объединений (местонахождение исполнителя коммунальной услуги и органа, уполномоченного устанавливать тарифы), а также срок приема таких замечаний и предложений.

В ведомстве напомнили: если ваши права как потребителя нарушены, и субъект хозяйствования отказывается удовлетворить справедливые требования в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей — обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы.

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