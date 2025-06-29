Зміна тарифів на комуналку може відбуватись тільки на підставі обґрунтування з боку їх надавача — Держпродспоживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що зміна тарифів на комунальні послуги може відбуватись тільки на підставі відповідного обґрунтування з боку їх надавача.
У відомстві підкреслюють, що зміна зазначених цін в Україні регламентується Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130.
Відповідним Порядком передбачено, що протягом 5 робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, виконавці комунальних послуг інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів та доводять до відома споживачів відповідну інформацію.
Зауваження приймаються у термін від 7 до 14 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядуванн, у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження, веб-сайті виконавця комунальних послуг, на інформаційних стендах в абонентських відділах виконавців комунальних послуг та на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги..
Зазначається, що виконавцями комунальних послуг, які надають послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, до відома споживачів доводиться така інформація:
У відомстві нагадали, якщо ваші права, як споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів – звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.
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