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Зміна тарифів на комуналку може відбуватись тільки на підставі обґрунтування з боку їх надавача — Держпродспоживслужба

17:55, 29 червня 2025
Зміна зазначених цін в Україні регламентується Порядком інформування споживачів про намір зміни тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності.
Зміна тарифів на комуналку може відбуватись тільки на підставі обґрунтування з боку їх надавача — Держпродспоживслужба
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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, що зміна тарифів на комунальні послуги може відбуватись тільки на підставі  відповідного обґрунтування з боку їх надавача.

У відомстві підкреслюють, що зміна зазначених цін в Україні регламентується  Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018 № 130.

Відповідним Порядком передбачено, що протягом 5 робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, виконавці комунальних послуг інформують споживачів про намір здійснити зміну тарифів та доводять до відома споживачів відповідну інформацію.

Зауваження приймаються у термін від  7 до 14 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядуванн, у друкованому засобі масової інформації місцевої сфери розповсюдження, веб-сайті виконавця комунальних послуг, на інформаційних стендах в абонентських відділах виконавців комунальних послуг та на інформаційних стендах біля адміністративних будинків органів місцевого самоврядування в населених пунктах, де споживачі отримують відповідні послуги.. 

Зазначається, що  виконавцями комунальних послуг, які надають послуги з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, до відома споживачів доводиться така інформація:

  • загальний розмір планованого тарифу, поданого до органу, уповноваженого встановлювати тарифи, та його структура;
  • обґрунтування причин зміни;
  • обґрунтування необхідності встановлення тарифу (у випадку, якщо тариф встановлюється вперше);
  • інша додаткова інформація, визначена виконавцем комунальних послуг (за необхідності);
  • адреса, за якою приймаються зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань (місцезнаходження виконавця комунальної послуги та органу, уповноваженого встановлювати тарифи), а також строк приймання таких зауважень і пропозицій.

У відомстві нагадали, якщо ваші права, як споживача порушено та суб’єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів – звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів.

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