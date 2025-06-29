Пенсионный фонд напомнил, кто может получать базовую социальную помощь от государства

Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев, но не дольше срока реализации экспериментального проекта.

Фото: mis.dp.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, кто может получать базовую социальную помощь от государства.

В ведомстве напомнили, что с 10 апреля вступило в силу постановление правительства от 25.03.2025 № 371 «Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи».

Базовая социальная помощь (БСП) назначается на шесть месяцев, но не дольше срока действия экспериментального проекта.

БСП, назначенная на семью, может выплачиваться равными частями каждому совершеннолетнему члену семьи — по их желанию, но выплаты будут поступать тому, кто обратился за назначением (уполномоченный представитель семьи).

Право на получение базовой социальной помощи имеют граждане, которые на дату обращения получают:

– государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;

– помощь на детей одиноким матерям;

– помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях;

– временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или место жительства которых неизвестно.

С 01.10.2025 получать БСП смогут также граждане, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную помощь, а также люди с инвалидностью.

В состав семьи включаются:

– муж, жена;

– несовершеннолетние дети и временно устроенные в семью дети, оставшиеся без родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

– совершеннолетние дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования (в том числе в период между завершением одного уровня образования и поступлением на следующий, при условии, что этот период не превышает четырех месяцев) и не имеющие собственных семей — до окончания учебы, но не дольше достижения 23 лет независимо от их фактического и/или задекларированного/зарегистрированного места проживания;

– неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I и II группы либо с инвалидностью I группы, проживающие с родителями;

– нетрудоспособные родители мужа и жены, проживающие вместе с ними;

– женщина и мужчина, проживающие одной семьей и не состоящие в браке, но имеющие общих детей;

– лицо, проживающее с одиноким человеком с инвалидностью I группы и ухаживающее за ним;

– дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения в учреждениях образования до окончания учебы, но не дольше достижения 23 лет независимо от фактического и/или задекларированного/зарегистрированного места проживания.

Состав семьи уполномоченного представителя определяется на дату подачи заявления на назначение базовой социальной помощи.

Право члена семьи также имеет одинокое лицо.

В состав семьи не включаются:

– те, кто находится на полном государственном обеспечении;

– находятся в плену государства-агрессора и лишены личной свободы (задержаны, захвачены в заложники) органами власти государства-агрессора (его оккупационными администрациями и вооруженными формированиями), что подтверждается соответствующими документами, либо признаны безвестно отсутствующими по решению суда, либо имеют правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

– находятся за границей.

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