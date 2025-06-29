Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Теперь вопрос о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин должен рассмотреть Верховная Рада.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко на своей странице в Facebook.

«Только что мне сообщили, что президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин. Это шаг, которого давно требовала реальность войны», — написал он.

Костенко указал, что Россия не является стороной этой Конвенции и массово применяет мины против украинских военных и гражданских.

«Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений. Теперь ожидаем рассмотрения вопроса в Верховной Раде Украины. Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории», — сообщил депутат.

На сайте главы государства опубликован соответствующий указ Президента №441/2025.

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