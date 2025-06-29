Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Тепер питання про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін має розглянути Верховна Рада.

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про вихід України з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко на своїй сторінці у Facebook.

«Щойно мені повідомили, що президент України підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід нашої держави з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Це крок, якого давно вимагала реальність війни», – написав він.

Костенко вказав, що Росія не є стороною цієї Конвенції та масово застосовує міни проти українських військових і цивільних.

«Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території», – розповів депутат.

Додамо, наразі відповідний указ на сайті Офісу Президента відсутній.

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