У Драгобичі на Львівщині радять закривати вікна та не виходити на вулицю через сильний дим

Внаслідок обстрілу зазнав ураження один із промислових об’єктів.

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Жителів Дрогобицької громади закликають по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби та щільно зачинити вікна. Нагадаємо, Росія здійснила масовану атаку на Дрогобич, постраждала промислова інфраструктура, виникла пожежа, частина міста без електроенергії.

Дрогобицька міська рада закликає зачинити вікна, уникати виходу на вулицю, вимкнути вентиляційні системи, захистити органи дихання.

Відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації.

"Ситуація контрольована. Усі служби діють злагоджено", – підсумували в міській раді.

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