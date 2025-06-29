Зеленський і Макрон обговорили виробництво дронів Renault в Україні — міністр закордонних справ Франції

Сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна — це війна дронів і солдати протистоять один одному за допомогою дронів, — сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Фото: Getty Images

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Під час саміту НАТО в Гаазі Президент України Володимир Зеленський провів перемовини з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Однією з тем обговорення стало спільне виробництво безпілотників в Україні за участю компанії Renault. Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі LCI.

За його словами, Україна потребує підтримки та військової допомоги для боротьби з Росією на фронті. Він зазначив, що Франції вдалося мобілізувати доходи від російських активів, які були заморожені на початку вторгнення, і направити ресурси Україні.

"Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною", - сказав Барро.

Міністр нагадав, що нещодавно було оголошено про виробництво дронів спільно з компанією Renault в Україні.

"Тому що сьогодні потрібно усвідомлювати, що ця війна — це війна дронів і солдати протистоять один одному за допомогою дронів, тому це дуже важливий аспект, про який президент говорив із Володимиром Зеленським під час саміту НАТО, що відбувся на початку тижня", — сказав Жан-Ноель Барро.

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