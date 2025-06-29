Зеленский и Макрон обсудили производство дронов Renault в Украине — министр иностранных дел Франции

Сегодня нужно отдавать себе отчет, что эта война — это война дронов и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов, — сказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

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В ходе саммита НАТО в Гааге Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем обсуждение стало совместное производство беспилотников в Украине с участием Renault. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире LCI.

По его словам, Украина нуждается в поддержке и военной помощи для борьбы с Россией на фронте. Он отметил, что Франции удалось мобилизовать доходы от российских активов, замороженных в начале вторжения, и направить ресурсы Украине.

"Важно, чтобы мы продолжали помогать Украине развивать ее способность производить собственное оборудование, и именно это Франция будет делать сотрудничая с Украиной", - сказал Барро.

Министр напомнил, что недавно было объявлено о производстве дронов совместно с компанией Renault в Украине.

«Потому что сегодня нужно осознавать, что эта война — это война дронов и солдаты противостоят друг другу с помощью дронов, поэтому это очень важный аспект, о котором президент говорил с Владимиром Зеленским во время состоявшегося в начале недели саммита НАТО», — сказал он.

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