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Право лица на обжалование решений, действий или бездействия административного органа: что нужно знать

14:39, 29 июня 2025
Административный орган должен оперативно рассматривать жалобы на отдельные процедурные решения или действия, которые препятствуют началу производства или оказывают существенное влияние на рассмотрение дела.
Право лица на обжалование решений, действий или бездействия административного органа: что нужно знать
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Министерство юстиции Украины разъясняет нюансы обжалования решений, действий или бездействия административного органа.

Статья 18 Закона Украины «Об административной процедуре» (ЗАП) гарантирует каждому лицу право на обжалование решений, действий или бездействия административных органов. При этом такое обжалование может осуществляться как в административном порядке согласно этому Закону, так и в суд.

Административные органы обязаны информировать граждан о способе, порядке и сроках обжалования административного акта, который негативно влияет на их права, свободы или законные интересы. Такое уведомление должно включать всю необходимую информацию для подачи жалобы. В частности, в административном акте, который негативно влияет на право, свободу или законный интерес лица либо возлагает на него определённую обязанность, указываются сроки и порядок его обжалования, включая наименование и местонахождение административного органа, который является субъектом рассмотрения жалобы, а также вид суда, в который лицо может подать иск.

Важно отметить, что процедура обжалования касается не только окончательных решений, но и процедурных решений, действий или бездействия органов. При этом жалобы только на отдельные процедурные решения и действия рассматриваются до принятия административного акта. Это обеспечивает возможность защиты прав на всех этапах административной процедуры.

ЗАП также предусматривает, что срок для подачи жалобы не может считаться пропущенным, если административный орган не указал в административном акте срок и порядок его обжалования. Это существенно повышает ответственность административных органов за надлежащее исполнение своих обязанностей и гарантирует лицам право на справедливое рассмотрение.

Административный орган должен оперативно рассматривать жалобы на отдельные процедурные решения или действия, которые препятствуют началу производства или существенно влияют на рассмотрение дела. Это гарантирует эффективность рассмотрения дела и соблюдение принципов добросовестности.

Эти положения направлены на обеспечение эффективного внешнего контроля за деятельностью административных органов и защиту прав лиц в государстве.

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