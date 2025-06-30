В Минздраве разъяснили вопрос оценки повседневного функционирования детей с инвалидностью после 18 лет

В новой системе решение о статусе инвалидности принимают экспертные команды на основе оценки повседневного функционирования человека.

Фото: visitukraine.today

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины напомнило, что после достижения 18 лет детьми, которым ранее была установлена инвалидность, необходимо пройти оценку повседневного функционирования, которая проводится экспертными командами с целью установления статуса инвалидности для взрослых.

Этот процесс касается детей с инвалидностью, которым скоро исполнится 18 лет, их семей, а также врачей, сопровождающих таких пациентов.

Ранее вопросы инвалидности после достижения совершеннолетия решались через врачебно-консультационные комиссии (ВКК) и медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК). В новой системе решение о статусе инвалидности принимают экспертные команды на основе оценки повседневного функционирования человека.

Эта оценка является частью комплексной реформы, которая внедряет более прозрачную, ориентированную на человека систему поддержки людей с инвалидностью.

Ребенком с инвалидностью считается лицо в возрасте до 18 лет с устойчивым ограничением жизнедеятельности, которому установлен статус инвалидности. Это определение содержится в статье 7 Закона Украины «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине».

Согласно статье 7 указанного закона, ребенок может быть направлен на оценку повседневного функционирования не ранее чем за два месяца до достижения 18-летнего возраста.

В этот период лечащий врач формирует электронное направление в экспертную команду и прилагает пакет медицинских документов. Этот пакет должен подтверждать основное заболевание, приведшее к инвалидности, а также содержать информацию об этиологии, патогенезе, морфологических изменениях и функциональных нарушениях.

В большинстве случаев направление должен осуществлять именно тот врач, который оказывал медицинскую помощь ребенку с инвалидностью в течение детского возраста. Такой специалист владеет полной и актуальной информацией о течении заболевания, приведшего к нарушению функционирования, и может качественно обосновать необходимость в оценке.

Для того чтобы врач мог сформировать электронное направление на оценку повседневного функционирования, руководитель учреждения здравоохранения должен зарегистрировать его как пользователя электронной системы по оценке повседневного функционирования. Это позволит врачу работать с электронными делами и осуществлять направление согласно новому порядку.

Процесс направления и проведения оценки повседневного функционирования регламентируется Порядком проведения оценки повседневного функционирования лица, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 15 ноября 2024 года № 1338.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.