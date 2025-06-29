Рада работает над законопроектом для проведения выборов после войны — Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук заявил, что парламент работает над созданием специального законопроекта по проведению выборов после войны.

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Верховная Рада разрабатывает законопроект, который установит правила проведения выборов после завершения войны, сообщил глава парламента Руслан Стефанчук.

Речь идет о разработке отдельного нормативного документа, учитывающего обстоятельства и особенности переходного периода.

"Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы", – сказал Стефанчук в эфире телемарафона.

В то же время он отметил, что после завершения войны Украину ждут многие вызовы. Их характер в подавляющем большинстве зависит от того, как и когда будет закончена война.

"Мы готовим разные базовые сценарии для того, чтобы люди могли реализовать свое фундаментальное конституционное право на выбор. И это должно быть в Украине. И мне кажется, что нам удастся найти этот правильный законодательный компромисс", - добавил Руслан Стефанчук.

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