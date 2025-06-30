В Сумской области разоблачили мошенника, который обещал трудоустройство на предприятие критической инфраструктуры

В настоящее время установлены двое пострадавших от мошеннических действий подозреваемого.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему мужчине, который за денежное вознаграждение обещал оформить отсрочку от мобилизации.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый разместил в сети Интернет объявление о законном бронировании военнообязанных. Заинтересованным лицам мужчина сообщал, что за денежное вознаграждение может трудоустроить их на предприятие, относящееся к объектам критической инфраструктуры, с последующим оформлением документов об отсрочке от призыва на военную службу.

Желающие трудоустроиться отправляли ему копии личных документов, фотографии и переводили на банковскую карту предоплату. После этого мужчина переставал выходить на связь и не выполнял никаких обещаний.

В настоящее время установлены двое пострадавших от мошеннических действий подозреваемого: один перевел ему 32 420 грн, другой — 40 550 грн.

Однако следствие продолжается, устанавливается точное количество обманутых граждан.

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