Организовали фиктивную службу для 60 «мертвых душ» — разоблачены 4 офицера воинской части

Офицеры воинской части нанесли государству ущерб на 7,7 млн грн.

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Правоохранители сообщили о подозрении бывшему командиру отдельного батальона радиоэлектронной борьбы, его заместителю, заместителю командира части по логистике и командиру роты.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, они оформляли фиктивный призыв граждан и получали за них выплаты и другое обеспечение. За 60 фиктивных военнослужащих офицерам необоснованно начислили более 7,7 млн грн бюджетных средств, а избыточное продовольственное обеспечение они реализовали.

Подозреваемым инкриминируется ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно — завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, в условиях военного положения.

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