Організовували фіктивну службу 60 «мертвим душам» — викрили 4 офіцерів військової частини

Офіцери військової частини завдали державі збитків на 7,7 млн грн.

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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

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