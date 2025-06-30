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Організовували фіктивну службу 60 «мертвим душам» — викрили 4 офіцерів військової частини

07:54, 30 червня 2025
Офіцери військової частини завдали державі збитків на 7,7 млн грн.
Організовували фіктивну службу 60 «мертвим душам» — викрили 4 офіцерів військової частини
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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому командиру окремого батальйону радіоелектронної боротьби, його заступнику, заступнику командира частини з логістики та командиру роти.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, вони оформлювали фіктивний призов громадян і отримували за них виплати та інше забезпечення. За 60 фіктивних військовослужбовців офіцерам безпідставно нарахували понад 7,7 млн грн бюджетних коштів, а надлишкове продовольче забезпечення вони реалізували.

Підозрюваним інкримінують ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

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ОГП прокуратура

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