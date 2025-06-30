$1000 хабаря за оформлення в стаціонар — на Сумщині викрили медика

Медика затримали безпосередньо під час отримання обумовленої суми в обмін на виписку з медичної картки про проходження лікування.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора однієї зі спеціалізованих лікарень Шосткинського району за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваного звернувся громадянин, у якого правоохоронці напередодні вилучили наркотичні засоби та розпочали слідство. Відтак, для звільнення від кримінальної відповідальності йому необхідно було розпочати лікування від наркоманії. Попри те, що це законне право громадянина, медик вимагав у нього 1 тис. доларів США за оформлення в стаціонар. При цьому курс лікування зайняв усього три дні.

Медика затримали безпосередньо під час отримання обумовленої суми в обмін на виписку з медичної картки про проходження лікування.

На даний час вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

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