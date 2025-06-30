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Вступ до військових вишів у 2025 році — що треба знати абітурієнтам

07:36, 30 червня 2025
В Україні обсяг підготовки військових фахівців зріс на 20% порівняно з 2024 роком, а з початку повномасштабної війни – удвічі.
Вступ до військових вишів у 2025 році — що треба знати абітурієнтам
Фото: unn.ua
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Волинський обласний ТЦК нагадав, що в Україні триває вступна кампанія до закладів військової освіти, яка трансформується відповідно до умов воєнного часу, сучасних потреб ЗСУ, міжнародного досвіду та стандартів НАТО.

Основні зміни 2025 року:

  • Збільшення держзамовлення: обсяг підготовки військових фахівців зріс на 20% порівняно з 2024 роком, а з початку повномасштабної війни – удвічі.
  • Новий напрям підготовки: уперше стартувало навчання фахівців із фізкультурно-спортивної реабілітації для поранених військовослужбовців на базі Національного університету оборони України.

Чому варто вступати до військового вишу?

  • Формування лідерських якостей у молоді.
  • Можливість побудови кар’єри офіцера ЗСУ.
  • Повне державне забезпечення: житло, харчування, медицина, форма.
  • Суттєве підвищення грошового забезпечення:
  • Першокурсники – ≈ 8 000 грн/міс.
  • Випускники з високими результатами – понад 20 000 грн/міс.

Як подати документи?

Подати заяву можна двома способами:

  • Через ТЦК та СП – до 1 червня
  • Безпосередньо до закладу освіти – до 1 липня

Після подання обов’язковим етапом є проходження військово-лікарської комісії. Детальніше — у ТЦК або в закладі освіти.

Вступні випробування

Абітурієнти мають право обрати формат вступу:

  • Подати результати НМТ (2022–2025 років)
  • Або скласти вступні іспити безпосередньо у закладі

Хто може вступати?

  • Цивільні та військові
  • Жінки – без обмежень на всі спеціальності (у 2024 році на навчання зараховано понад 19% жінок)

Вимоги до вступників:

  • Вік: 17–30 років
  • Освіта: повна загальна середня, професійна, фахова передвища або вища.

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