Вступ до військових вишів у 2025 році — що треба знати абітурієнтам

07:36, 30 червня 2025
В Україні обсяг підготовки військових фахівців зріс на 20% порівняно з 2024 роком, а з початку повномасштабної війни – удвічі.
Фото: unn.ua
Волинський обласний ТЦК нагадав, що в Україні триває вступна кампанія до закладів військової освіти, яка трансформується відповідно до умов воєнного часу, сучасних потреб ЗСУ, міжнародного досвіду та стандартів НАТО.
Основні зміни 2025 року:
- Збільшення держзамовлення: обсяг підготовки військових фахівців зріс на 20% порівняно з 2024 роком, а з початку повномасштабної війни – удвічі.
- Новий напрям підготовки: уперше стартувало навчання фахівців із фізкультурно-спортивної реабілітації для поранених військовослужбовців на базі Національного університету оборони України.
Чому варто вступати до військового вишу?
- Формування лідерських якостей у молоді.
- Можливість побудови кар’єри офіцера ЗСУ.
- Повне державне забезпечення: житло, харчування, медицина, форма.
- Суттєве підвищення грошового забезпечення:
- Першокурсники – ≈ 8 000 грн/міс.
- Випускники з високими результатами – понад 20 000 грн/міс.
Як подати документи?
Подати заяву можна двома способами:
- Через ТЦК та СП – до 1 червня
- Безпосередньо до закладу освіти – до 1 липня
Після подання обов’язковим етапом є проходження військово-лікарської комісії. Детальніше — у ТЦК або в закладі освіти.
Вступні випробування
Абітурієнти мають право обрати формат вступу:
- Подати результати НМТ (2022–2025 років)
- Або скласти вступні іспити безпосередньо у закладі
Хто може вступати?
- Цивільні та військові
- Жінки – без обмежень на всі спеціальності (у 2024 році на навчання зараховано понад 19% жінок)
Вимоги до вступників:
- Вік: 17–30 років
- Освіта: повна загальна середня, професійна, фахова передвища або вища.
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