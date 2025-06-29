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Як діяти людині, яка опинилися під завалами — поради ДСНС

14:03, 29 червня 2025
Правильна поведінка у разі потрапляння під завали може врятувати життя.
Як діяти людині, яка опинилися під завалами — поради ДСНС
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РФ продовжує завдавати масованих ударів по Україні, під атакою постійно цивільна інфраструктура. В ДСНС розповіли, як поводитися, якщо людина опинилися під завалами внаслідок ракетної атаки.

  • В першу чергу пам’ятайте, що до місця події вже прямують всі екстерні служби;
  • Кличте на допомогу, намагайтеся кричати, подавати сигнали ліхтариком від мобільного телефону або ж просто шматком тканини, стукайте по батареях, трубах. Важливо: ні в якому разі не використовуйте сірники чи запальнички – це може призвести до вибуху;
  • Рятувальники час від часу зупиняють всі роботи і влаштовують “хвилину тиші” аби почути людей, які опинилися під завалами. У цей час слід якомога голосніше кричати та подавати сигнали, щоб вас почули і помітили;
  • Якщо поряд є мобільний телефон та зв'язок зателефонуйте рідним або на номер 101 і повідомте, де перебуваєте;
  • Якщо вас помітили пам’ятайте, що потрібен час, щоб вас визволити, тож спробуйте заспокоїтися і чекати на допомогу;
  • Якщо вас ніхто не чує спершу оцініть обстановку навколо (чим вас притиснуло, що ви бачите перед собою, чи є поряд ще хтось);
  • Спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, щоб підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку;
  • Вкрай важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається. Тому не намагайтеся самотужки розбирати завали довкола себе.
  • Якщо вам вдалося вибратися огляньте себе на наявність травм та ран. За можливості надайте собі та іншим першу домедичну допомогу (затампонуйте кровотечу, де можливо перев’яжіть шматком тканини);
  • Якщо розумієте, що немає сил і можливості вибратися самотужки продовжуйте кликати на допомогу та чекати на рятувальників;
  • В очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).

І найголовніше – аби мінімізувати шанси опинитися під завалами рятувальники закликають не ігнорувати сигнал “Повітряна тривога” та слідувати в укриття. 

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