На Полтавщині винуватця ДТП, внаслідок якої загинули троє людей, позбавили волі на 9 років

Судили жителя міста Лубни за смертельну аварію.

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У Полтавській області до 9 років позбавлення волі засуджено жителя міста Лубни, винного у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіка також позбавили права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Смертельна аварія сталася 30 липня 2023 року на проспекті Володимирському у Лубнах. За даними слідства, водій автомобіля ВАЗ, виконуючи поворот ліворуч, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з BMW, що здійснював обгін.

Унаслідок потужного зіткнення загинули водій BMW і 16-річна пасажирка. Ще одна пасажирка — 17 років — померла в лікарні, а 18-річна дівчина отримала травми середньої тяжкості.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

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