На Полтавщине виновника ДТП, в результате которого погибли три человека, лишили свободы на 9 лет

Судили жителя города Лубны за смертельную аварию.

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В Полтавской области к 9 годам лишения свободы приговорен житель города Лубны, виновный в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчину также лишили права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Смертельная авария произошла 30 июля 2023 на проспекте Владимирском в Лубнах. По данным следствия, водитель автомобиля ВАЗ, выполняя поворот налево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с BMW, совершавшим обгон.

В результате мощного столкновения погибли водитель BMW и 16-летняя пассажирка. Еще одна пассажирка - 17 лет - умерла в больнице, а 18-летняя девушка получила травмы средней тяжести.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

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