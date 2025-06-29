Практика судов
  1. В Украине

Какие нюансы декларирования авто по доверенности — объяснила налоговая

12:50, 29 июня 2025
Продажа транспортного средства с идентификационным номером требует надлежащего оформления договора купли-продажи, процедуры снятия его с учета и получения свидетельства регистрации.
Какие нюансы декларирования авто по доверенности — объяснила налоговая
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, как декларировать транспортное средство, которым лицо пользуется на основании доверенности.

Если субъекту декларирования / члену его семьи неизвестна информация о владельце имущества, которое находится в пользовании субъекта декларирования и/или члена его семьи, а из правоустанавливающих документов ее установить невозможно, то при заполнении соответствующих полей декларации следует выбрать отметку «Неизвестно». Исключением являются только поля «Фамилия», «Имя» и «Отчество (при наличии)» владельца такого имущества, заполнение которых обязательно.

Информацию о владельцах транспортных средств можно получить в Едином государственном реестре транспортных средств, держателем которого является Министерство внутренних дел Украины.

Также налоговая объясняет, следует ли декларировать транспортное средство, переданное другому лицу на основании доверенности с правом распоряжения?

Да, поскольку издание доверенности не прекращает право собственности лица на имущество.

Правовое регулирование отношений, связанных с куплей-продажей транспортных средств, осуществляется на основании положений ГКУ с учетом общих положений о договоре и специальных правил, закрепленных в соответствующих положениях Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов , других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденного постановлением КМУ от 07.09.1998 №1388, определяющих определенные особенности заключения, исполнения и правовых последствий невыполнения соответствующих договоров.

Продажа транспортного средства с идентификационным номером предусматривает соответствующее оформление договора купли-продажи этого транспортного средства, снятие его с учета, получение свидетельства о его регистрации.

Так, выдача доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством без надлежащего заключения договора купли-продажи этого транспортного средства не считается заключенным в соответствии с законом договором и не является основанием для приобретения права собственности на транспортное средство лицом, получившим эту доверенность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая декларирование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство прогнозирует курс 44,7 грн за доллар в 2026 году – бюджетная декларация

Минфин считает, что средний курс в 2026 году составит 44,7 грн за доллар.

Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что впереди – комплексная трансформация адвокатуры

Также Ольга Стефанишина заявила, что «политические интриги и кулуарные игры особенно контрастируют с реальными вызовами».

Военнослужащим 18-24 лет, отслужившим по контракту, будет гарантирована отсрочка на год – Минобороны

Для добровольцев 18-24 лет, отслуживших по контракту, будет гарантирована отсрочка от мобилизации на целых 12 месяцев.

Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет

В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.

148 млрд за счет налогов и 185 млрд – ОВГЗ — Роксолана Пидласа рассказала, откуда возьмут средства на увеличение оборонных расходов

Основными источниками для покрытия увеличения оборонных расходов на 412 млрд грн станет увеличение привлечения средств от ОВГЗ и перевыполнение собственных доходов бюджета.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бутенко
    Андрій Бутенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду