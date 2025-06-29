Зеленский поручил выяснить причины гибели пилота F-16 Максима Устименко

Били «русские» по всему, что обеспечивает жизнь — Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине.

Источник фото: мать погибшего пилота Джуса, Лилия Аверьянова/Facebook

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной массированный обстрел Украины и гибель пилота F-16 Максима Устименко.

Били по стране 477 дронами, большинство из которых шахеды, и 60 ракетами разных типов.

"Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадание и по жилому дому в Смеле, раненый ребенок. Экстренные службы работают везде, где необходимо", - подчеркнул Президент.

Он прокомментировал гибель пилота F-16 и поручил выяснить все обстоятельства трагедии.

"К сожалению, отбивая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что только за неделю выпустила по Украине более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Президент подчеркнул, что Путин давно решил продолжать войну, невзирая на призывы мира.

"Нужно завершить войну, нужное давление на агрессора, нужную защиту. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую свободу и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров", - заявил Зеленский.

Как стало известно, Максим Устименко был однокурсником другого украинского летчика - Андрея "Джуса" Пильщикова, погибшего два года назад. Об этом рассказала мама "Джуса" Лилия Аверьянова.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, много целей было направлено на Запад.

На самолете F-16 погиб украинский пилот Максим Устименко, который отражал массированную ночную атаку

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.