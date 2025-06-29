Практика судов
  1. В Украине

Зеленский поручил выяснить причины гибели пилота F-16 Максима Устименко

11:16, 29 июня 2025
Били «русские» по всему, что обеспечивает жизнь — Зеленский отреагировал на массированный удар по Украине.
Зеленский поручил выяснить причины гибели пилота F-16 Максима Устименко
Источник фото: мать погибшего пилота Джуса, Лилия Аверьянова/Facebook
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночной массированный обстрел Украины и гибель пилота F-16 Максима Устименко.

Били по стране 477 дронами, большинство из которых шахеды, и 60 ракетами разных типов.

"Били "русские" по всему, что обеспечивает жизнь. Есть попадание и по жилому дому в Смеле, раненый ребенок. Экстренные службы работают везде, где необходимо", - подчеркнул Президент.

Он прокомментировал гибель пилота F-16 и поручил выяснить все обстоятельства трагедии.

"К сожалению, отбивая атаку, погиб наш пилот F-16 Максим Устименко. Сегодня он уничтожил семь воздушных целей. Мои соболезнования семье и собратьям. Поручил выяснять все обстоятельства гибели. Украинская авиация героически защищает небо. Спасибо каждому, кто защищает Украину", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что только за неделю выпустила по Украине более 114 ракет, более 1270 дронов и почти 1100 КАБов. Президент подчеркнул, что Путин давно решил продолжать войну, невзирая на призывы мира.

"Нужно завершить войну, нужное давление на агрессора, нужную защиту. От баллистики, ракет и дронов, от террора. Украине нужно усиливать ПВО. То, что лучше защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить. Рассчитываем на лидерство, политическую свободу и поддержку Соединенных Штатов, Европы и всех наших партнеров", - заявил Зеленский.

Как стало известно, Максим Устименко был однокурсником другого украинского летчика - Андрея "Джуса" Пильщикова, погибшего два года назад. Об этом рассказала мама "Джуса" Лилия Аверьянова.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, много целей было направлено на Запад.

На самолете F-16 погиб украинский пилот Максим Устименко, который отражал массированную ночную атаку

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.  

Владимир Зеленский обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство прогнозирует курс 44,7 грн за доллар в 2026 году – бюджетная декларация

Минфин считает, что средний курс в 2026 году составит 44,7 грн за доллар.

Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что впереди – комплексная трансформация адвокатуры

Также Ольга Стефанишина заявила, что «политические интриги и кулуарные игры особенно контрастируют с реальными вызовами».

Военнослужащим 18-24 лет, отслужившим по контракту, будет гарантирована отсрочка на год – Минобороны

Для добровольцев 18-24 лет, отслуживших по контракту, будет гарантирована отсрочка от мобилизации на целых 12 месяцев.

Средства от лицензий игорного бизнеса, которые ранее шли на программы МОН и Минздрава, передадут на оборонные закупки – изменения в бюджет

В настоящее время средства, полученные в качестве платы за лицензии на проведение азартных игр, должны идти на печать учебников и закупку лекарственных средств, но правительство планирует перенаправить их на закупку военной техники.

148 млрд за счет налогов и 185 млрд – ОВГЗ — Роксолана Пидласа рассказала, откуда возьмут средства на увеличение оборонных расходов

Основными источниками для покрытия увеличения оборонных расходов на 412 млрд грн станет увеличение привлечения средств от ОВГЗ и перевыполнение собственных доходов бюджета.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аліна Павловська
    Аліна Павловська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Валентин Шроль
    Валентин Шроль
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олег Гончарук
    Олег Гончарук
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Катерина Васильєва
    Катерина Васильєва
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бутенко
    Андрій Бутенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду