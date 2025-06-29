Какие доплаты могут получить пенсионеры с 1 июля

Возрастные доплаты получат пенсионеры в следующем месяце.

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Индексации пенсий в июле не будет, однако выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Основным условием для получения надбавки является размер пенсии — он не должен превышать 10 340,35 грн.

Возрастные доплаты предоставляются в следующих размерах:

гражданам, которым исполнилось 70 лет, но ещё нет 75 — до 300 грн;

лицам в возрасте от 75 до 79 лет — до 456 грн;

тем, кому уже исполнилось 80 и более — до 570 грн.

Также продолжается программа денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) для отдельных категорий населения. Получить дополнительную поддержку можно до конца июля 2025 года.

Программа охватывает Черниговскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую, Херсонскую, Луганскую, Николаевскую, Запорожскую и Сумскую области.

Выплаты на этих территориях получат:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Участники этой программы не должны одновременно получать помощь на проживание для внутренне перемещённых лиц или финансовую поддержку от других международных организаций.

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