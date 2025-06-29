Які доплати можуть отримати пенсіонери з 1 липня

Вікові доплати отримають пенсіонери наступного місяця.

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Індексації пенсій у липні не буде, проте виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Основною умовою для отримання надбавки є розмір пенсії — він не повинен перевищувати 10 340,35 грн.

Вікові доплати надаються в таких розмірах:

громадянам, яким виповнилося 70 років, але ще немає 75 — до 300 грн;

особам віком від 75 до 79 років — до 456 грн;

тим, кому вже виповнилося 80 і більше — до 570 грн.

Також триває програма грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) для окремих категорій населення. Отримати додаткову підтримку можна до завершення липня 2025 року.

Програма охоплює Чернігівську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Луганську, Миколаївську, Запорізьку та Сумську області.

Виплати на цих територіях отримають:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Учасники цієї програми не повинні одночасно одержувати допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб або фінансову підтримку від інших міжнародних організацій.

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