Внаслідок обстрілу Полтави пошкоджено будівлю вокзалу та вагони

Постраждала залізнична інфраструктура Полтави.

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Через комбіновану російську атаку у Полтаві пошкоджено приміщення вокзалу, вагони та адмінбудівлі. Про це розповіли в Укрзалізниці.

У Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна: там вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

Пасажири та працівники перебували в укриттях.

Нагадаємо, що в нч на 29 червня Росія завдала масованого удару по Україні, багато цілей було спрямовано на Захід.

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