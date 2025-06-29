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Чи має право працівник вимагати оголошення простою за власною ініціативою через війну — роз’яснення Держпраці

14:21, 29 червня 2025
Оголошення простою як організаційне рішення роботодавця оформлюється наказом.
Чи має право працівник вимагати оголошення простою за власною ініціативою через війну — роз’яснення Держпраці
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Державна служба з питань праці пояснює, чи може працівник, у зв’язку із збройною агресією, вимагати оголошення простою за власним бажанням.

Ні, простій оголошується за рішенням роботодавця, а не на вимогу працівника.

Відповідно до частини першої статті 34 Кодексу законів про працю України, простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Оголошення простою як організаційне рішення роботодавця оформлюється наказом.

При цьому роботодавець оцінює можливість виконання роботи як усім підприємством, так і окремими працівниками, оскільки у результаті простою роботодавець може зупинити роботу всього підприємства, його окремих підрозділів або роботу окремо взятого працівника.

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