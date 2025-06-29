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Имеет ли право работник требовать объявления простой по собственной инициативе из-за войны — разъяснение Гоструда

14:21, 29 июня 2025
Объявление простоя как организационное решение работодателя оформляется приказом.
Имеет ли право работник требовать объявления простой по собственной инициативе из-за войны — разъяснение Гоструда
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, может ли работник в связи с вооруженной агрессией требовать объявления простоя по собственному желанию.

Нет, простой объявляется по решению работодателя, а не по требованию работника.

Согласно части первой статьи 34 Кодекса законов о труде Украины, простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

Объявление простоя как организационное решение работодателя оформляется приказом.

При этом работодатель оценивает возможность выполнения работы как всем предприятием, так и отдельными работниками, поскольку в результате простоя работодатель может остановить работу всего предприятия, отдельных подразделений или работу отдельно взятого работника.

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