Что означает каждый статус в Резерв+: разъяснение ТЦК

Приложение Резерв+ предоставляет пользователям возможность просматривать свой статус в системе воинского учета. Они имеют значение и требуют действий практически в каждом случае. Об этом напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП.
"Обнаружены нарушения правил воинского учета"
Такое сообщение в приложении "Резерв+" обычно отображается тем, по кому были зафиксированы некоторые нарушения правил воинского учета.
Если при этом полоса отображения статуса окрашена в красный цвет, это означает, что по данному лицу было направлено обращение в органы Национальной полиции для доставки в ТЦК и СП.
Что делать: как можно скорее обратиться в ТЦК, где вы состоите на учете.
"Требует уточнения"
Этот статус означает, что гражданин присутствует в реестре "Оберіг", но не закреплен ни за одним ТЦК.
Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации и подайте необходимые документы. Записаться в электронную очередь можно онлайн.
ТЦК обновит данные в электронном реестре "Оберіг", и обновленный статус автоматически отобразится в приложении.
"Исключён с учета"
Этот статус присваивается лицам, признанным негодными к военной службе по заключению ВВК, а также тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете.
На этих граждан не распространяются правила, касающиеся военнообязанных.
Военнослужащие могут пользоваться отдельным приложением — "Армия+".
"Снят с учета"
Этот статус может отображаться у лиц, которые:
выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины;
призваны или зачислены на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;
направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;
зачислены в оперативный военный резерв;
в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.
"Данные в реестре 'Оберіг' не найдены"
Это сообщение означает, что данные о вас не оцифрованы или внесены некорректно.
Что делать: в таком случае необходимо обратиться в ТЦК, в котором вы состоите на учете.
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