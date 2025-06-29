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Что означает каждый статус в Резерв+: разъяснение ТЦК

10:03, 29 июня 2025
В Резерв+ граждане могут увидеть разные статусы по военному учету.
Что означает каждый статус в Резерв+: разъяснение ТЦК
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Приложение Резерв+ предоставляет пользователям возможность просматривать свой статус в системе воинского учета. Они имеют значение и требуют действий практически в каждом случае. Об этом напомнили в Черниговском областном ТЦК и СП.

"Обнаружены нарушения правил воинского учета"

Такое сообщение в приложении "Резерв+" обычно отображается тем, по кому были зафиксированы некоторые нарушения правил воинского учета.

Если при этом полоса отображения статуса окрашена в красный цвет, это означает, что по данному лицу было направлено обращение в органы Национальной полиции для доставки в ТЦК и СП.

Что делать: как можно скорее обратиться в ТЦК, где вы состоите на учете.

"Требует уточнения"

Этот статус означает, что гражданин присутствует в реестре "Оберіг", но не закреплен ни за одним ТЦК.

Что делать: обратитесь в ТЦК по месту регистрации и подайте необходимые документы. Записаться в электронную очередь можно онлайн.

ТЦК обновит данные в электронном реестре "Оберіг", и обновленный статус автоматически отобразится в приложении.

"Исключён с учета"

Этот статус присваивается лицам, признанным негодными к военной службе по заключению ВВК, а также тем, кто достиг предельного возраста пребывания на воинском учете.

На этих граждан не распространяются правила, касающиеся военнообязанных.

Военнослужащие могут пользоваться отдельным приложением — "Армия+".

"Снят с учета"

Этот статус может отображаться у лиц, которые:

выбыли в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины;

призваны или зачислены на военную службу либо обучение в учреждения профессионального предвысшего военного образования, высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера;

зачислены в оперативный военный резерв;

в других случаях — по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

"Данные в реестре 'Оберіг' не найдены"

Это сообщение означает, что данные о вас не оцифрованы или внесены некорректно.

Что делать: в таком случае необходимо обратиться в ТЦК, в котором вы состоите на учете.

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ТЦК мобилизация Резерв+

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