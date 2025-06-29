Що означає кожен статус у Резерв+: роз'яснення ТЦК

У Резерв+ громадяни можуть побачити різні статуси щодо військового обліку.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Застосунок Резерв+ надає користувачам можливість переглядати свій статус у системі військового обліку. Вони мають своє значення та необхідність дій майже в кожному випадку. Про це нагадали в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

"Виявлені порушення правил військового обліку"

Таке повідомлення у застосунку "Резерв+" зазвичай відображається тим, по кому були виявлені деякі порушення правил військового обліку.

Якщо при цьому стрічка для відображення статусу має червоний колір, то це означає, що по цій особі було направлення до органів Національної поліції для доправлення в ТЦК та СП.

Що робити: якнайшвидше звернутись до ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.

"Потребує уточнення"

Цей статус означає, що громадянин є в реєстрі "Оберіг", проте не закріплений за жодним ТЦК.

Що робити: зверніться до ТЦК за місцем реєстрації й подайте необхідні документи. Записатись в електронну чергу можна онлайн.

ТЦК оновить дані в електронному реєстрі "Оберіг", тож оновлений статус буде автоматично завантажений до застосунку.

"Виключений з обліку"

Цей статус присвоюється непридатним до військової служби за висновком ВЛК, а також тим, хто досягнув граничного віку перебування на військовому обліку.

На цих громадян не поширюються правила щодо військовозобов'язаних.

Військовослужбовці можуть користуватись окремим застосунком - "Армія+".

"Знятий з обліку"

Цей статус може відображатися тим особам, які:

вибули в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) України,

призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти,

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру,

зараховані до військового оперативного резерву,

в інших випадках - за рішенням Міністерства оборони України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України.

"Дані в реєстрі "Оберіг" не знайдено"

Це повідомлення означає, що дані щодо вас не оцифровані або ж внесені некоректно.

Що робити: в такому випадку необхідно звернутися до ТЦК, в якому ви стоїте на обліку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.