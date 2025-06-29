У Британії вилучили одну з рекордних партій кокаїну на 100 млн фунтів

Контрабандний вантаж вагою 2,4 тонни виявили під контейнерами на судні.

Фото: Sky News

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У порту графства Ессекс у Великій Британії вилучили партію кокаїну на майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє Sky News.

"Це вилучення - одне з найбільших у своєму роді", - заявив директор із морського права Чарлі Істо.

Контрабандний вантаж вагою 2,4 тонни виявили під контейнерами на судні, що прийшло у порт в гирлі Темзи із Панами. Правоохоронці вже деякий час тому вистежили заплановану поставку та перехопили її, коли вантаж прибув на територію країни.

Вартість наркотиків оцінюють у майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

За даними прикордонників, це шостий рекордний вантаж за всю історію подібних знахідок.

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