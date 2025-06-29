Ворог цілився по критичній інфраструктурі Львівщини — знеструмлено частину Дрогобича

Під час атаки на Львівщину зафіксовано влучання промислове підприємство в Дрогобицькому районі.

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У ніч на 29 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Львівщину з використанням шахедів та крилатих ракет. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих.

«Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби. Деталі згодом», – розповів голова ОВА.

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На місці почалась масштабна пожежа. Також повідомляється про знеструмлення частини Дрогобича. Енергетики роблять все можливе для відновлення електропостачання.

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