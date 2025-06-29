Враг целился по критической инфраструктуре Львовщины — обесточена часть Дрогобыча

В ночь на 29 июня Россия совершила комбинированную атаку на Львовщину с использованием шахедов и крылатых ракет. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.
«Оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы. Детали впоследствии», – рассказал глава ОВА.
Враг попал в промышленное предприятие в Дрогобычском районе Львовщины, рассказали в РВА
На месте начался масштабный пожар. Также сообщается об обесточении части Дрогобыча. Энергетики делают все возможное для возобновления электроснабжения.
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