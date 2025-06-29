В Гоструда объяснили, можно ли уволить работника по сокращению, если он на больничном после двухмесячного предупреждения

В период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.

В период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения нетрудоспособности, указанном в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.

Ранее мы писали, чем отличается сокращение численности от сокращения штата работников.

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