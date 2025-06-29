В Житомире задержали дельца, обещавшего военнообязанному «инвалидность» для выезда за границу за 4 тысячи долларов

25-летний мужчина за взятку обещал изготовить фиктивные медицинские документы, дающие право на пересечение государственной границы.

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Житель Винницкой области сообщен о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу, сообщает Житомирская областная прокуратура.

Как стало известно, в апреле 25-летний мужчина разработал схему, которая предусматривала изготовление за денежное вознаграждение поддельных медицинских справок об инвалидности и решениях военно-врачебной комиссии о непригодности к службе, которые позволили избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь государственную границу.

Муж обсудил такую ​​схему с лицом, вовлеченным в конфиденциальное сотрудничество и в мае 2025 года дважды встретился с «клиентом», получив авансовые средства – 28 тыс. человек. грн и 22 тыс. грн.

Во время очередной встречи в центре Житомира, непосредственно после передачи имитационных денежных средств на сумму 2800 долларов США, виннитчанин задержан правоохранителями.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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