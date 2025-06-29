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Пенсия по возрасту 2025 года: сколько стажа нужно, чтобы выйти за заслуженный отдых в 63 года

09:26, 29 июня 2025
Если лицо по достижении 60-летия не имеет достаточного страхового стажа, то имеет право выйти на пенсию только в 63 года, но при наличии стажа от 22 до 31 года.
Пенсия по возрасту 2025 года: сколько стажа нужно, чтобы выйти за заслуженный отдых в 63 года
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Для выхода на пенсию и ее получения украинцы в возрасте 60, 63 или 65 лет должны иметь определенный страховой стаж, напоминают в Пенсионном фонде.

В этом году есть изменения в минимальных требованиях для возрастов 60 и 63 года.

Новые требования к минимальному стажу будут следующими:

пенсионеры, которые хотят выйти на заслуженный отдых в 60 лет, должны приобрести минимум 32 года страхового стажа

в 63 года - минимум 22 года страхового стажа

в 65 лет - 15 лет страхового стажа

Минимумы стажа, определенные для 60 и 63 лет, к 2028 году будут расти. Для тех, кто хочет пойти на заслуженный отдых в 65 лет, требования не изменятся.

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