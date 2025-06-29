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Пенсія за віком 2025: скільки стажу потрібно, щоб вийти за заслужений відпочинок у 63 роки

09:26, 29 червня 2025
Якщо особа після досягнення 60-річчя не має достатнього страхового стажу, то має право вийти на пенсію лише у 63 роки, але при наявності стажу від 22 до 31 року.
Пенсія за віком 2025: скільки стажу потрібно, щоб вийти за заслужений відпочинок у 63 роки
Фото: Depositphotos
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Для виходу на пенсію та її отримання українці віком 60, 63 або 65 років повинні мати певний страховий стаж, нагадують у Пенсійному фонді.

Цього року є зміни в мінімальних вимогах для вікових груп 60 і 63 роки. 

Нові вимоги до мінімального стажу будуть такими:

  • пенсіонери, які хочуть вийти на заслужений відпочинок у 60 років, мають набути мінімум 32 роки страхового стажу
  • у 63 роки — мінімум 22 роки страхового стажу
  • у 65 років — 15 років страхового стажу

Мінімуми стажу, визначені для 60 і 63 років, до 2028 року зростатимуть. Для тих, хто прагне піти на заслужений відпочинок у 65 років, вимоги не зміняться. 

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