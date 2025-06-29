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У Житомирі затримали ділка, який обіцяв військовозобов’язаному «інвалідність» для виїзду за кордон за 4 тисячі доларів

10:22, 29 червня 2025
25-річний чоловік за хабар обіцяв виготовити фіктивні медичні документи, що дають право на перетин державного кордону.
У Житомирі затримали ділка, який обіцяв військовозобов’язаному «інвалідність» для виїзду за кордон за 4 тисячі доларів
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Жителю Вінниччини повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

Як стало відомо, у квітні 25-річний чоловік розробив схему, яка передбачала виготовлення за грошову винагороду підроблених медичних довідок про інвалідність та рішень військово-лікарської комісії про непридатність до служби, які мали дозволити уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон.

Чоловік обговорив таку схему з особою, залученою до конфіденційного співробітництва і у травні 2025 року двічі зустрівся із «клієнтом», отримавши авансові кошти – 28 тис. грн та 22 тис. грн.

Під час чергової зустрічі в центрі Житомира, безпосередньо після передачі імітаційних грошових коштів у сумі 2800 доларів США, вінничанин затриманий правоохоронцями.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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