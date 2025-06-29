В Британии изъяли одну из рекордных партий кокаина на 100 млн фунтов

Контрабандный груз весом 2,4 тонны был обнаружен под контейнерами на судне.

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В порту графства Эссекс в Великобритании изъяли партию кокаина почти на 100 миллионов фунтов стерлингов. Об этом сообщает Sky News.

"Это изъятие - одно из самых больших в своем роде", - заявил директор по морскому праву Чарли Исто.

Контрабандный груз весом 2,4 тонны обнаружили под контейнерами на судне, пришедшем в порт в устье Темзы из Панамы. Правоохранители некоторое время назад выследили запланированную поставку и перехватили ее, когда груз прибыл на территорию страны.

Стоимость наркотиков оценивается почти в 100 миллионов фунтов стерлингов.

По данным пограничников, это шестой рекордный груз за всю историю подобных находок.

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