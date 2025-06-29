В результате обстрела Полтавы повреждено здание вокзала и вагоны

Пострадала железнодорожная инфраструктура Полтавы.

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Из-за комбинированной российской атаки в Полтаве повреждены помещения вокзала, вагоны и админздания. Об этом рассказали в Укрзализныце.

В Полтаве поврежден вокзал Полтава-Южная: там выбиты окна, двери, частично разрушены потолки. Также в результате ударной волны пострадали пригородный вокзал, вагоны и административные здания.

Пассажиры и работники находились в укрытиях.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, много целей было направлено на Запад.

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