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Зеленський доручив з'ясувати причини загибелі пілота F-16 Максима Устименка

11:16, 29 червня 2025
Били «рускіє» по всьому, що забезпечує життя, — Зеленський відреагував на масований удар по Україні.
Зеленський доручив з'ясувати причини загибелі пілота F-16 Максима Устименка
Джерело фото: мати загиблого пілота Джуса, Лілія Авер'янова/Facebook
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Президент Володимир Зеленський прокоментував нічний масований обстріл України та загибель пілота F-16 Максима Устименка.

Били по країні 477 дронами, більшість із яких шахеди, та 60 ракетами різних типів.

"Били "рускіє" по всьому, що забезпечує життя. Є влучання й по житловому будинку в Смілі, поранена дитина. Екстрені служби працюють усюди, де необхідно", - наголосив Президент.

Також він прокоментував загибель пілота  F-16 та доручив з’ясувати усі обставини трагедії. 

"На жаль, відбиваючи атаку, загинув наш пілот F-16 Максим Устименко. Сьогодні він знищив сім повітряних цілей. Мої співчуття родині та побратимам. Доручив з’ясовувати всі обставини загибелі. Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну", - сказав Зеленський.

Він також додав, що лише за тиждень випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Президент наголосив, що Путін давно вирішив продовжувати війну, попри заклики світу.

"Потрібно завершити війну, потрібний тиск на агресора, потрібний захист. Від балістики, ракет і дронів, від терору. Україні потрібно посилювати ППО. Те, що найкраще захищає життя. Це американські системи, які ми готові купити. Розраховуємо на лідерство, політичну волю та підтримку Сполучених Штатів, Європи та всіх наших партнерів", - заявив Зеленський.

Як стало відомо, Максим Устименко був однокурсником іншого українського льотчика — Андрія "Джуса" Пільщикова, який загинув два роки тому. Про це розповіла мама "Джуса" Лілія Авер’янова.

Нагадаємо, що в ніч на 29 червня Росія завдала масованого удару по Україні, багато цілей було спрямовано на Захід.

На літаку F-16 загинув український пілот Максим Устименко, який відбивав масовану нічну атаку.

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Володимир Зеленський обстріл

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