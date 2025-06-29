Как действовать человеку, оказавшемуся под завалами — советы ГСЧС

Правильное поведение при попадании под завалы может спасти жизнь.

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РФ продолжает наносить массированные удары по Украине, под атакой постоянно находится гражданская инфраструктура. В ГСЧС рассказали, как себя вести, если человек оказался под завалами в результате ракетной атаки.

В первую очередь помните, что к месту происшествия уже направляются все экстренные службы;

Зовите на помощь, пытайтесь кричать, подавать сигналы фонариком от мобильного телефона или просто куском ткани, стучите по батареям, трубам. Важно: ни в коем случае не используйте спички или зажигалки — это может привести к взрыву;

Спасатели время от времени останавливают все работы и устраивают "минуту тишины", чтобы услышать людей, оказавшихся под завалами. В это время нужно как можно громче кричать и подавать сигналы, чтобы вас услышали и заметили;

Если рядом есть мобильный телефон и связь — позвоните родным или по номеру 101 и сообщите, где вы находитесь;

Если вас заметили — помните, что требуется время, чтобы вас освободить, постарайтесь успокоиться и ждать помощи;

Если вас никто не слышит — сначала оцените обстановку вокруг (чем вас прижало, что вы видите перед собой, есть ли кто-то рядом);

Попробуйте осторожно освободить руки и ноги. Если часть тела зажата обломком и освободить её невозможно — сразу начните массировать участок тела выше места зажатия. Это нужно, чтобы поддерживать кровообращение и спасти конечность;

Крайне важно не сдвинуть перекрытия или балки, на которых всё держится. Поэтому не пытайтесь самостоятельно разбирать завалы вокруг себя;

Если вам удалось выбраться — осмотрите себя на наличие травм и ран. По возможности окажите себе и другим первую доврачебную помощь (остановите кровотечение, где возможно — перевяжите тканью);

Если понимаете, что нет сил и возможности выбраться самостоятельно — продолжайте звать на помощь и ждать спасателей;

В ожидании спасения постарайтесь не переохладиться (если рядом есть одежда — попытайтесь укутаться в неё).

И самое главное — чтобы минимизировать шанс оказаться под завалами, спасатели призывают не игнорировать сигнал "Воздушная тревога" и следовать в укрытие.

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