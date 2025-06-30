Поступление в военные вузы в 2025 году — что нужно знать абитуриентам

В Украине объем подготовки военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с начала полномасштабной войны — вдвое.

Фото: unn.ua

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Волынский областной ТЦК напомнил, что в Украине продолжается вступительная кампания в учреждения военного образования, которая трансформируется в соответствии с условиями военного времени, современными потребностями ВСУ, международным опытом и стандартами НАТО.

Основные изменения 2025 года:

Увеличение госзаказа: объем подготовки военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с начала полномасштабной войны — вдвое.

Новое направление подготовки: впервые начато обучение специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации для раненых военнослужащих на базе Национального университета обороны Украины.

Почему стоит поступать в военный вуз?

Формирование лидерских качеств у молодежи.

Возможность построения карьеры офицера ВСУ.

Полное государственное обеспечение: жилье, питание, медицина, форма.

Существенное повышение денежного обеспечения:

Первокурсники — ≈ 8 000 грн/мес.

Выпускники с высокими результатами — более 20 000 грн/мес.

Как подать документы?

Подать заявление можно двумя способами:

Через ТЦК и СП — до 1 июня

Непосредственно в учебное заведение — до 1 июля

После подачи обязательным этапом является прохождение военно-врачебной комиссии. Подробнее — в ТЦК или в учебном заведении.

Вступительные испытания

Абитуриенты имеют право выбрать формат поступления:

Подать результаты НМТ (2022–2025 годов)

Или сдать вступительные экзамены непосредственно в заведении

Кто может поступать?

Гражданские и военные

Женщины — без ограничений на все специальности (в 2024 году на обучение зачислено более 19% женщин)

Требования к поступающим:

Возраст: 17–30 лет

Образование: полное общее среднее, профессиональное, профессионально-предвысшее или высшее

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