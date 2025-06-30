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Поступление в военные вузы в 2025 году — что нужно знать абитуриентам

07:36, 30 июня 2025
В Украине объем подготовки военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с начала полномасштабной войны — вдвое.
Поступление в военные вузы в 2025 году — что нужно знать абитуриентам
Фото: unn.ua
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Волынский областной ТЦК напомнил, что в Украине продолжается вступительная кампания в учреждения военного образования, которая трансформируется в соответствии с условиями военного времени, современными потребностями ВСУ, международным опытом и стандартами НАТО.

Основные изменения 2025 года:

  • Увеличение госзаказа: объем подготовки военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с начала полномасштабной войны — вдвое.
  • Новое направление подготовки: впервые начато обучение специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации для раненых военнослужащих на базе Национального университета обороны Украины.

Почему стоит поступать в военный вуз?

  • Формирование лидерских качеств у молодежи.
  • Возможность построения карьеры офицера ВСУ.
  • Полное государственное обеспечение: жилье, питание, медицина, форма.
  • Существенное повышение денежного обеспечения:
  • Первокурсники — ≈ 8 000 грн/мес.
  • Выпускники с высокими результатами — более 20 000 грн/мес.

Как подать документы?

Подать заявление можно двумя способами:

  • Через ТЦК и СП — до 1 июня
  • Непосредственно в учебное заведение — до 1 июля

После подачи обязательным этапом является прохождение военно-врачебной комиссии. Подробнее — в ТЦК или в учебном заведении.

Вступительные испытания

Абитуриенты имеют право выбрать формат поступления:

  • Подать результаты НМТ (2022–2025 годов)
  • Или сдать вступительные экзамены непосредственно в заведении

Кто может поступать?

  • Гражданские и военные
  • Женщины — без ограничений на все специальности (в 2024 году на обучение зачислено более 19% женщин)

Требования к поступающим:

  • Возраст: 17–30 лет
  • Образование: полное общее среднее, профессиональное, профессионально-предвысшее или высшее

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