Поступление в военные вузы в 2025 году — что нужно знать абитуриентам

07:36, 30 июня 2025
В Украине объем подготовки военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с начала полномасштабной войны — вдвое.
Фото: unn.ua
Волынский областной ТЦК напомнил, что в Украине продолжается вступительная кампания в учреждения военного образования, которая трансформируется в соответствии с условиями военного времени, современными потребностями ВСУ, международным опытом и стандартами НАТО.
Основные изменения 2025 года:
- Увеличение госзаказа: объем подготовки военных специалистов увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом, а с начала полномасштабной войны — вдвое.
- Новое направление подготовки: впервые начато обучение специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации для раненых военнослужащих на базе Национального университета обороны Украины.
Почему стоит поступать в военный вуз?
- Формирование лидерских качеств у молодежи.
- Возможность построения карьеры офицера ВСУ.
- Полное государственное обеспечение: жилье, питание, медицина, форма.
- Существенное повышение денежного обеспечения:
- Первокурсники — ≈ 8 000 грн/мес.
- Выпускники с высокими результатами — более 20 000 грн/мес.
Как подать документы?
Подать заявление можно двумя способами:
- Через ТЦК и СП — до 1 июня
- Непосредственно в учебное заведение — до 1 июля
После подачи обязательным этапом является прохождение военно-врачебной комиссии. Подробнее — в ТЦК или в учебном заведении.
Вступительные испытания
Абитуриенты имеют право выбрать формат поступления:
- Подать результаты НМТ (2022–2025 годов)
- Или сдать вступительные экзамены непосредственно в заведении
Кто может поступать?
- Гражданские и военные
- Женщины — без ограничений на все специальности (в 2024 году на обучение зачислено более 19% женщин)
Требования к поступающим:
- Возраст: 17–30 лет
- Образование: полное общее среднее, профессиональное, профессионально-предвысшее или высшее
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