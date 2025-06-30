$1000 взятки за оформление в стационар — в Сумской области разоблачили медика

Медика задержали непосредственно во время получения оговоренной суммы в обмен на выписку из медицинской карты о прохождении лечения.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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В Сумской области правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора одной из специализированных больниц Шосткинского района по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, к подозреваемому обратился гражданин, у которого правоохранители накануне изъяли наркотические средства и начали расследование. Соответственно, для освобождения от уголовной ответственности ему необходимо было начать лечение от наркомании. Несмотря на то, что это законное право гражданина, медик потребовал у него 1 тысячу долларов США за оформление в стационар. При этом курс лечения занял всего три дня.

Медика задержали непосредственно во время получения оговоренной суммы в обмен на выписку из медицинской карты о прохождении лечения.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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