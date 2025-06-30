На Сумщині викрили шахрая, який обіцяв влаштувати на підприємство критичної інфраструктури

Наразі встановлено двох потерпілих від шахрайських дій підозрюваного.

Фото: sumy.gp.gov.ua

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На Сумщині правоохоронці повідомили про підозру 40-річному чоловіку, який за грошову винагороду обіцяв оформити відстрочку від мобілізації.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний в мережі Інтернет розмістив оголошення про законне бронювання військовозобов’язаних. Зацікавленим особам чоловік повідомляв, що за грошову винагороду може працевлаштувати на підприємство, яке відносяться до об'єктів критичної інфраструктури з подальшим оформленням документів про відстрочку від призову на військову службу.

Відтак бажаючі влаштуватись на роботу відправляли йому копії особистих документів, фотографії та перераховували на банківську картку передплату. Після чого чоловік не відповідав на їх дзвінки та не виконав жодних обіцянок.

На даний час встановлено двох потерпілих від шахрайських дій підозрюваного, один з яких перерахував йому 32 тис. 420 грн, а інший – 40 тис. 550 грн.

Однак слідство триває, встановлюється точна кількість ошуканих громадян.

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