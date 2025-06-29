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Рада працює над законопроектом для проведення виборів після війни — Руслан Стефанчук

12:14, 29 червня 2025
Руслан Стефанчук заявив, що парламент працює над створенням спеціального законопроекту для проведення виборів після війни.
Рада працює над законопроектом для проведення виборів після війни — Руслан Стефанчук
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Верховна Рада розробляє законопроект, який встановить правила проведення виборів після завершення війни, повідомив глава парламенту Руслан Стефанчук.

Йдеться про розробку окремого нормативного документа, який врахує обставини та особливості перехідного періоду.

"Ми напрацьовуємо цей законопроект, адже для проведення наступних виборів необхідний новий спеціальний законопроект, який регулюватиме так звані повоєнні вибори", - сказав Стефанчук в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що після завершення війни на Україну чекає багато викликів. Їх характер в переважній більшості залежить від того, як і коли буде закінчена війна.

"Ми готуємо різні базові сценарії для того, щоб люди могли реалізувати своє фундаментальне конституційне право на вибір. І це повинно бути в Україні. І мені здається, що нам вдасться знайти цей правильний законодавчий компроміс", - додав Руслан Стефанчук.

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Верховна Рада України законопроект вибори Руслан Стефанчук

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