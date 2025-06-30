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У МОЗ роз’яснили питання оцінювання повсякденного функціонування дітей з інвалідністю після 18 років

07:18, 30 червня 2025
У новій системі рішення про статус інвалідності приймають експертні команди на основі оцінювання повсякденного функціонування людини.
У МОЗ роз’яснили питання оцінювання повсякденного функціонування дітей з інвалідністю після 18 років
Фото: visitukraine.today
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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, що після досягнення 18 років дітьми, яким раніше було встановлено інвалідність, необхідно пройти оцінювання повсякденного функціонування, яке проводиться експертними командами з метою встановлення статусу інвалідності для дорослих.

Цей процес стосується дітей з інвалідністю, яким наближається 18-річчя, їхніх родин, а також лікарів, які супроводжують таких пацієнтів.

Раніше питання інвалідності після досягнення повноліття вирішувались через лікарсько-консультативні комісії (ЛКК) та медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). У новій системі рішення про статус інвалідності приймають експертні команди на основі оцінювання повсякденного функціонування людини.

Це оцінювання є частиною комплексної реформи, яка запроваджує більш прозору, людиноорієнтовану систему підтримки людей з інвалідністю.

Дитиною з інвалідністю вважається дитина віком до 18 років зі стійким обмеженням життєдіяльності, якій встановлено статус інвалідності. Це визначення міститься у статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».

Відповідно до статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», дитина може бути направлена на оцінювання повсякденного функціонування не раніше ніж за два місяці до досягнення 18-річного віку.

У цей період лікуючий лікар формує електронне направлення до експертної команди та додає пакет медичних документів. Цей пакет має підтверджувати основне захворювання, що призвело до інвалідизації, а також містити інформацію про етіологію, патогенез, морфологічні зміни та функціональні порушення.

У більшості випадків направлення має здійснювати саме той лікар, який надавав медичну допомогу дитині з інвалідністю протягом дитячого віку. Такий фахівець володіє повною та актуальною інформацією про перебіг захворювання, що зумовило порушення функціонування, і може якісно обґрунтувати потребу в оцінюванні.

Для того щоб лікар міг сформувати електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування, керівник закладу охорони здоров’я має зареєструвати його як користувача електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування. Це дасть змогу лікареві працювати з електронними справами та здійснювати направлення згідно з новим порядком.

Процес направлення і проведення оцінювання повсякденного функціонування регламентується Порядком проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2024 року № 1338.

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МОЗ МСЕК

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