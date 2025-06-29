В Драгобыче во Львовской области советуют закрывать окна и не выходить на улицу из-за сильного дыма

В результате обстрела был поражен один из промышленных объектов.

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Жителей Дрогобычской общины призывают по возможности не выходить на улицу без необходимости и плотно закрыть окна. Напомним, Россия совершила массированную атаку на Дрогобыч, пострадала промышленная инфраструктура, возник пожар, часть города без электроэнергии.

Дрогобычский городской совет призывает закрыть окна, избегать выхода на улицу, выключить вентиляционные системы, защитить органы дыхания.

Подходящие службы осуществляют измерение показателей атмосферного воздуха и уровня радиации.

"Ситуация контролируемая. Все службы действуют слаженно", - подытожили в городском совете.

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