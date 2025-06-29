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120 тис грн за перехід кордону до Угорщини — прикордонники затримали групу порушників

20:37, 29 червня 2025
Чоловіків затримали за 400 метрів від кордону з Угорщиною.
120 тис грн за перехід кордону до Угорщини — прикордонники затримали групу порушників
Фото: dpsu.gov.ua
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У неділю, 29 червня, прикордонний наряд відділу «Лужанка» Мукачівського загону виявив чотирьох жителів Запорізької області та двох жителів Тернопільської області, які намагались поза пунктами пропуску потрапити на територію Угорщини. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Чоловіків затримали за 400 метрів від кордону. Прикордонники з’ясували, що всі вони скористалися послугами переправників, яких знайшли через соціальні мережі.

«Кожен із правопорушників мав заплатити їм по 120 тисяч гривень. За ці гроші ділки дистанційно координували дії затриманих, надаючи їм інструкції щодо маршруту та місць незаконного перетину», - сказано у повідомленні.

Стосовно затриманих прикордонники склали протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали справ скеровано до суду.

У ДПСУ додали, наразі встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконного перетину кордону.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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